México proíbe touradas na maior arena do mundo em prol dos animais

Monumental Plaza de Toros está com as portas fechadas desde sexta-feira, 10, e deve permanecer assim até que uma decisão final seja tomada

O Monumental Plaza de Toros, maior palco de touradas do mundo, está proibido de receber o espetáculo, informou a Justiça do México. A decisão foi tomada pelo juiz Jonathan Bass, e está vigente desde sexta-feira, 10. A ação foi iniciada por uma organização chamada Justiça Justa, argumentando que as touradas violam os direitos “a um meio ambiente saudável”, o que seria uma violação dos direitos humanos. De acordo com Bass, “a sociedade está interessada no respeito à integridade física e emocional de todos os animais porque são seres vivos”. Apesar de ainda não ter tido um desfecho final, as portas da arena não podem ser abertas até que haja um ponto final na história, informou Marina Ruiz Albarrán, advogada da associação, em entrevista ao site Infobase.

O assunto não é recente no México, desde 2019 o país discute se mantém as touradas ou proíbe. De um lado, estão os defensores de que se trata de uma manifestação cultura e que os empregos vão acabar, de outro estão os que alegam que nesses eventos os touros são maltratados até morrer. Uma resposta final ainda está sendo discutida, entretanto, a Câmara da Cidade do México, aponta que há indícios de que a maioria seja favorável à proibição.