México tem menor número diário de mortes por Covid-19 dos últimos 14 meses

Nesta segunda-feira foram contabilizadas apenas 37 mortes causadas pelo Sars-CoV-2

EFE/Carlos Ramírez/Archivo

O México confirmou nesta segunda-feira, 14, mais 37 mortes por Covid-19, o menor número diário desde abril de 2020, e com isso chegou a 230.185 óbitos causados pela doença, de acordo com dados da Secretaria de Saúde. Ainda segundo a Secretaria, que tem função de Ministério, hoje foram reportados 1.175 novos casos de infecção, e desde que a crise sanitária teve início houve 2.455.351 contágios no país. No entanto, o governo reconheceu no final de abril que as mortes associadas à Covid-19 e os casos de infecção foram subnotificadas. Com isso, incluindo óbitos que provavelmente foram causadas pelo coronavírus, mas ainda dependem de confirmação, o número poderia subir para 332.500, e mais de 7,23 milhões de possíveis pacientes foram estudados. Com relação ao plano de vacinação, até agora no México foram administradas 37,52 milhões de doses de vacinas até este domingo, enquanto pouco mais de 15 milhões de pessoas receberam as doses necessárias para completar o processo de imunização.

*Com informações da EFE