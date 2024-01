WhatsApp lança ferramenta para criar figurinhas diretamente no aplicativo

Funcionalidade, no entanto, estará disponível apenas para usuários que possuem dispositivos com sistema operacional iOS

Brett Jordan / Unsplash WhatsApp lança funcionalidade que permite aos usuários criar suas próprias figurinhas no aplicativo, disponível apenas para dispositivos iOS 17+



O WhatsApp lançou uma nova ferramenta que permite aos usuários criar suas próprias figurinhas diretamente no aplicativo. No entanto, essa funcionalidade está disponível apenas para usuários que possuem dispositivos com sistema operacional iOS. Anteriormente, a criação de figurinhas já era possível no WhatsApp Web. Agora, essa novidade será disponibilizada para dispositivos com iOS 17+ nos próximos dias. Embora alguns aplicativos não oficiais já permitissem a criação, a empresa busca oferecer aos usuários a possibilidade de criar suas próprias figurinhas sem a necessidade de arrastar e soltar imagens da galeria ou utilizar outros aplicativos. Para criar e editar as figurinhas, será disponibilizada uma função de corte automático e um conjunto de ferramentas de edição, como texto, desenho e até mesmo a capacidade de sobrepor outras figurinhas. Após ser enviada em uma conversa, a figurinha é automaticamente salva na pasta de stickers.