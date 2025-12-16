Milei e Kast se reúnem e definem prioridades para relação entre Argentina e Chile

Essa foi a primeira visita ao exterior do mandatário do Chile, que assumirá o poder em março de 2026

HANDOUT / ARGENTINIAN PRESIDENCY / AFP Foto divulgada pela Presidência da Argentina, mostrando o presidente Javier Milei (à direita) e o presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, posando na Casa Rosada, o palácio do governo em Buenos Aires



O presidente eleito do Chile José Antônio Kast já vai começar a realizar seus compromissos oficiais. Dois dias após vencer as eleições, o ultradireitista visitou, nesta terça-feira (16), Javier Milei, presidente da Argentina, em Buenos Aires. “Enorme alegria pelo esmagador triunfo do meu amigo José Antonio Kast nas eleições presidenciais do Chile”, escreveu Milei nas redes sociais. Essa foi a primeira visita ao exterior do mandatário do Chile, que assumirá o poder em março de 2026.

“Mais um passo em nossa região em defesa da vida, da liberdade e da propriedade privada. Estou certo de que vamos trabalhar juntos para que a América abrace as ideias da liberdade e possamos nos libertar do jugo opressor do socialismo do século XXI”, acrescentou o argentino.

🇨🇱 Kast, presidente electo de Chile, anunció que su reunión con Milei fue “muy buena”: “Todo va a estar bien” 📹 @PConurbano pic.twitter.com/gFVCVG503W — LETRA P (@Letra_P) December 16, 2025

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O encontro aconteceu na Casa Rosada pouco depois do meio-dia. Questionados por jornalistas como tinha sido o encontro com o líder argentino, Kast disse que foi muito boa e que em uma futura coletiva de imprensa daria mais detalhes sobre o encontra. O que se sabe sobre a conversa dos líderes, é que eles estabeleceram as prioridades, sendo elas: seguranças e combate ao crime organizado tradicional, bem como para o fomento do comércio e dos investimentos, informou a presidência argentina em comunicado.

Ao deixar a sede do governo argentino, Kast aproximou-se do portão de entrada para cumprimentar cidadãos chilenos. Além do encontro com Milei, Kast também se encontrará com m empresários dos setores industrial, comercial, de energia, infraestrutura, agricultura e bancário, e também terá uma reunião com o embaixador do Chile em Buenos Aires, José Antonio Viera Gallo, indicou a agenda oficial.