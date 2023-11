Milei escolhe Patricia Bullrich para comandar o Ministério da Segurança

Terceira colocada nas últimas eleições da Argentina, a presidente do PRO voltará ao cargo após quatro anos

DIEGO LIMA / AFP Javier Milei (esquerda), presidente eleito da Argentina, escolheu Patricia Bullrich para ocupar o Ministério da Segurança



Javier Milei, presidente eleito na Argentina, definiu nesta quinta-feira, 23, que Patricia Bullrich será a ministra da Segurança em seu governo. Terceira colocada nas últimas eleições, a política voltará ao cargo após quatro anos – ela chefiou a pasta quando Maurício Macri era o chefe do Executivo, entre 2015 e 2019. Ao longo do último pleito, Bullrich se candidatou ao nome como centro-direita. Derrotada no primeiro turno, a presidente do PRO preferiu apoiar Milei na disputa direta com Sérgio Massa. Ao longo da corrida eleitoral, porém, ambos trocaram acusações e dispararam frases fortes. Além dela, o presidente eleito também já definiu outro ministro ligado ao PRO. Trata-se de Luis Caputo , ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda no governo de Mauricio Macri, que comandará a pasta da Economia.