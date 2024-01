Milei estende sessões extraordinárias no Congresso argentino

Presidente quer acrescentar mais três pautas à lista de reformas solicitadas por ele

Juan MABROMATA / AFP O chefe do Executivo assumiu a presidência no dia 10 de dezembro e convocou sessões extraordinárias de 26 de dezembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024



O presidente da Argentina, Javier Milei, decretou nesta sexta-feira, 19, a prorrogação das sessões extraordinárias do Congresso até 15 de fevereiro, acrescentando mais três pautas à lista de reformas que ele já solicitou que os parlamentares debatam. O chefe do Executivo assumiu a presidência no dia 10 de dezembro e convocou sessões extraordinárias de 26 de dezembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024, para tratar uma agenda de 11 pontos. Este pacote faz parte da reforma libertária que não foi incluído no Decreto de Necessidade de Urgência (DNU), o chamado “megadecreto”, o qual entrou em vigor no dia 29 de dezembro. O governo planeja trabalhar neste fim de semana para garantir que o debate na câmara baixa do Congresso aconteça antes da próxima quarta-feira, quando a Confederação Geral do Trabalho (CGT), a principal confederação sindical do país, convocou uma greve geral de meia jornada e uma grande manifestação em frente à sede parlamentar, em Buenos Aires.

*Com informações da EFE