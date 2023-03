Ministro da Defesa russo visita front na Ucrânia em meio a pressão sobre controle de Bakhmut

Líder do grupo paramilitar russo Wagner, que está na linha de frente da batalha pela cidade, disse que o território estava ‘praticamente cercado’

Anatolii Stepanov / AFP Veículo blindado ucraniano passa por uma estrada nos arredores de Bakhmut, na região de Donetsk



O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, visitou o front leste da Ucrânia, enquanto os combates seguiam intensos pelo controle da cidade de Bakhmut. Em nota divulgada neste sábado, 4, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que Shoigu “inspecionou um posto de comando no front”, na “direção Donetsk-Sul”, sem especificar o local e a data da visita. A visita ocorre em um momento de intensos combates em Bakhmut, na região de Donetsk, cidade de limitado valor estratégico, mas que se tornou símbolo após meses de batalha. “A situação em Bakhmut é difícil, mas está sob controle”, respondeu neste sábado o porta-voz do Exército ucraniano Serguii Cherevaty à rede de TV My-Ukrain. Amplamente destruída e evacuada pela maioria de seus habitantes, a cidade tornou -se “o epicentro” do conflito, acrescentou. Nesta sexta-feira, Yevgeny Prigozhin, líder do grupo paramilitar russo Wagner, que está na linha de frente da batalha de Bakhmut, disse que a cidade estava “praticamente cercada” e pediu ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que retirasse suas tropas.

Ainda nesta sexta, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o envio de mais US$ 400 milhões em ajuda militar à Ucrânia durante uma visita do chanceler alemão Olaf Scholz a Washington. A ajuda militar ocidental tem sido essencial para que Kiev resista aos ataques das tropas russas e recupere terreno, mas o Kremlin alega que isso apenas “prolongará o conflito e trará tristes consequências para o povo ucraniano”. Em outra demonstração de apoio a Kiev, o secretário de Justiça dos EUA e procurador-geral Merrick Garland fez uma visita surpresa à Ucrânia para participar de uma conferência sobre crimes de guerra. Kiev acusa Moscou de muitos crimes desde o início de sua ofensiva, há um ano. Zelensky se reuniu neste sábado em Lviv, no oeste da Ucrânia, com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. “A Ucrânia pretende (…) iniciar as negociações para ingressar na UE este ano”, disse o presidente no Telegram.

*Com informações da AFP