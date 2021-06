Ministro da Saúde britânico pede demissão após quebrar regras de distanciamento social

Jornal divulgou foto em que Matt Hancock aparece beijando uma de suas auxiliares

EFE Matt Hancock, ex-ministro da Saúde do Reino Unido



O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, anunciou sua renúncia ao cargo neste sábado, 26, após quebrar regras de distanciamento social na pandemia. O jornal The Sun publicou uma foto em que o ministro aparece abraçando e beijando uma de suas auxiliares. A imagem, divulgada nesta sexta-feira, foi tirada no dia 6 de maio, quando o governo britânico havia pedido que a população mantivesse a distância de 1 metro de outras pessoas em ambientes de trabalho. Hancock justificou a demissão em um vídeo publicado em sua conta do Twitter. “Aqueles de nós que fazem as regras devem cumpri-las, e é por isso que devo me demitir”, declarou. “A última coisa que eu gostaria é que minha vida privada distraísse a atenção dos esforços para acabar com o coronavírus“, afirmou Hancock na carta em que comunicou sua demissão ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. Ele é casado e pai de três filhos. “Precisamos ser honestos com as pessoas que sacrificaram tanto durante esta pandemia quando falhamos com elas, como eu fiz ao violar as recomendações”, acrescentou o agora ex-ministro. Ao fazer o balanço de sua gestão da crise sanitária, Hancock admitiu que o governo não tomou todas as decisões certas, mas pediu a compreensão das pessoas sobre como é difícil lidar com algo desconhecido.

*Com informações da EFE