Ministro do Irã chega ao Paquistão em meio à incerteza sobre novas negociações com EUA

Segundo o governo paquistanês, Abbas Araghchi está no país para ‘tratar dos últimos acontecimentos na região assim como os esforços em curso em favor da paz e da estabilidade’

Yasin AKGUL / AFP O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi



O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, chegou a Islamabad na noite desta sexta, horário local, anunciou o governo paquistanês. Araghchi “terá reuniões com altos funcionários do Paquistão para tratar dos últimos acontecimentos na região assim como os esforços em curso em favor da paz e da estabilidade”, diz um comunicado da chancelaria paquistanesa, que omite expressamente a possibilidade de conversas com os enviados do presidente Donald Trump.

A ida de um representate iraniano para o Paquistão mostra que as conversas entre Estados Unidos e Irã para pôr fim à guerra parecem estar no caminho de serem retomadas, com o envio de negociadores de ambos os lados ao Paquistão, mas sem garantia de um diálogo direto, duas semanas depois do fracasso da tentativa anterior.

A televisão estatal iraniana informou que não há previsão de uma reunião com os negociadores americanos.

A capital do Paquistão, que atua como mediador, espera há dias pela retomada das conversas entre norte-americanos e iranianos, iniciadas há duas semanas e suspensas depois de algumas horas. No entanto, o cessar-fogo foi prolongado unilateralmente pelos Estados Unidos desde então e por tempo indeterminado.

Os enviados de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, viajarão no sábado ao Paquistão “com o objetivo de manter conversas […] com representantes da delegação iraniana”, declarou, entretanto, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, ao assegurar que o encontro foi solicitado por Teerã.

O vice-presidente JD Vance, que liderou a delegação americana há duas semanas, não viajará desta vez, mas pode se juntar à equipe mais adiante em caso de progresso, detalhou Leavitt. Araghchi seguirá com um giro regional que o levará depois a Mascate, capital de Omã, e Moscou para “consultas bilaterais” sobre a situação regional, segundo a agência oficial iraniana Irna.