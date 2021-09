Ministro morre tentando salvar vida de cineasta na Rússia

Membro do governo estava em região da zona ártica do país e teria pulado de penhasco para tentar resgatar Aleksandr Melnik, que gravava um filme no local

The Presidential of Russia Press and Information Office Ministro Yevgeny Zinichev em reunião com presidente Vladmir Putin



O ministro de Emergências da Rússia, Yevgeny Zinichev, morreu na última terça-feira, 7, enquanto salvava a vida de uma pessoa durante a realização de exercícios, informou a pasta nesta quarta-feira, 8. De acordo com um comunicado oficial, citado pela agência “RIA Novosti”, Zinichev, de 55 anos, que ocupava a pasta desde janeiro de 2020, faleceu durante o cumprimento de suas funções em exercícios de proteção da “zona ártica contra emergências”. A nota indica que o trágico evento ocorreu na cidade de Norilsk, localizada no Círculo Polar Ártico, sem fornecer mais detalhes. O Ministério de Emergência explicou que Zinichev morreu na tentativa de salvar o cineasta Aleksandr Melnik, que estava no Ártico para fazer um documentário sobre o desenvolvimento da região e da Rota Marítima do Norte. Melnik teria caído de um penhasco na água e Zinichev pulou para tentar ajudá-lo. Nenhum dos dois voltou com vida. A morte do ministro russo gerou uma onda de reações políticas e manifestações de condolências no país. Uma delas foi do presidente russo Vladimir Putin, que descreveu a morte do oficial como uma “grande perda” por comunicado emitido pelo Kremlin.