Missão da SpaceX para a Estação Espacial Internacional é cancelada dois minutos antes da decolagem

Problemas nos sistemas em terra foram detectados no último momento; Nasa já tinha adiado o lançamento em 24 horas

KARIM SAHIB / AFP



Uma missão da SpaceX que tinha como destino a Estação Espacial Internacional (ISS) foi cancelada dois minutos antes da decolagem. De acordo com a Nasa, no último momento foram detectados problemas nos sistemas em terra. A SpaceX anunciou pouco depois que começou a retirar o combustível do foguete e que a tripulação deixaria a cápsula. “A próxima tentativa de lançamento disponível acontecerá às 0h34 (2h34 de Brasília) de quinta-feira, 2 de março, mas depende de uma resolução do problema técnico que impediu o lançamento nesta segunda-feira”, afirmou a SpaceX. A missão já tinha sido adiada pela Nasa por 24 horas – era para ter sido feita no domingo, 26. A cápsula tinha tripulação formada por dois astronautas americanos, um cosmonauta russo e um astronauta dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e deveria acoplar-se à ISS após uma viagem de um dia. A decolagem estava marcada para 1h45 (3h45 de Brasília) no Centro Espacial Kennedy, na Flórida (sudeste dos Estados Unidos), com uma tripulação multicultural, a Crew6, a sexta a viajar para a ISS em uma missão de rodízio regular efetuada pela SpaceX.

Os americanos Stephen Bowen e Warren Hoburg, o russo Andrei Fediayev e astronauta dos EAU Sultan Al Neyadi devem passar seis meses na ISS. A Nasa contrata os serviços da empresa americana SpaceX para enviar seus astronautas aproximadamente a cada seis meses à ISS. O local recebe experimentos científicos e os astronautas são responsáveis pela manutenção da ISS, que conta com uma tripulação há mais de 22 anos. A Crew-6 substituirá os quatro integrantes da Crew-5 (dois americanos, um russo e um japonês), que chegaram à ISS em outubro de 2022 e retornarão à Terra a bordo de sua própria nave SpaceX. A ISS conta ainda com outros três astronautas (dois russos e um americano), que chegaram à estação em uma nave Soyuz. O foguete russo sofreu um vazamento em dezembro. A agência espacial do país, a Roscosmos, enviou uma nave de resgate, que acoplou à ISS no sábado.