Terremoto na China deixa dois mortos e provoca desabamento de 13 prédios

Mais de 7 mil pessoas precisaram deixar a região afetada, enquanto equipes de resgate atuam nas áreas atingidas

  • Por AFP
  • 18/05/2026 07h38
CN-STR / AFP Esta foto mostra uma vista geral de edifícios destruídos após um terremoto no distrito de Liunan, em Liuzhou, na região de Guangxi, no sul da China, em 18 de maio de 2026. Um terremoto de magnitude 5,2 atingiu a região de Guangxi, no sul da China, em 18 de maio, matando duas pessoas e causando o desabamento de 13 edifícios, informou a mídia estatal. FORA CHINA Mais de 7 mil pessoas foram obrigadas a abandonar a área afetada pelo terremoto.

Um terremoto de 5,2 graus de magnitude sacudiu nesta segunda-feira (18) a região de Guangxi, no sul da China, provocou duas mortes e o desabamento de 13 prédios, informou a imprensa estatal.

O tremor aconteceu na cidade de Liuzhou, em Guangxi, às 0h21 da madrugada de segunda-feira (13h21 de Brasília, no domingo), informou a agência oficial de notícias Xinhua. Uma pessoa é considerada desaparecida.

A emissora estatal CCTV identificou as vítimas fatais como um casal, um homem de 63 anos e uma mulher de 53, e informou que os trabalhos de busca prosseguem para tentar encontrar a pessoa desaparecida.

Mais de 7.000 pessoas foram obrigadas a abandonar a área afetada pelo terremoto.

 

