Mísseis russos atingem porto de Odessa; aliados de Putin negam ataque

Segundo o ministro da Defesa da Turquia, a Rússia teria garantido que não terem relação com o bombardeio deste sábado

Reprodução/Twitter/@HulusiAkarTC Hulusi Akar, ministro da Defesa da Turquia



Após a Ucrânia acusar a Rússia de bombardear o porto de Odesa neste sábado, 23, apenas um dia após os dois países firmarem um acordo pela liberação de grãos a fim de evitar escassez alimentar no mundo, o ministro da Defesa da Turquia, Hulusi Akar, que é aliado do presidente russo, Vladimir Putin, negou que os mísseis lançados fossem da Rússia. Segundo Akar, o país não está envolvido no ataque. Em outros momentos do conflito, após ser acusada da autoria de ataques e crimes de guerra, a Rússia negou sua responsabilidade e a autoria. “Os russos nos disseram que não tinham absolutamente nada a ver com o ataque e que estavam estudando a questão muito de perto”, disse o ministro Hulusi Akar.

Segundo Akar, a Rússia garantiu à Turquia neste que não está envolvida no ataque ao porto. O ministro ainda afirmou a Turquia está “preocupada” com os ataques que ocorreram. “Continuaremos assumindo nossas responsabilidades no acordo que fizemos ontem”, acrescentou Akar. Caso a situação não atrapalhe o pacto firmado, será permitida a exportação de 20 a 25 milhões de toneladas de grãos bloqueados na Ucrânia por conta do conflito no país.

Em pronunciamento, o presidente ucraniano, Volodimir Zelenksy, acusou a Rússia de violar rotineiramente os acordos já feitos até o momento desde o início do conflito. “Isso prova que não importa o que a Rússia diga e prometa, sempre encontra uma maneira de não implementá-lo. Geopoliticamente, com armas, de forma violenta ou não. Sempre encontra uma maneira”, disse Zelensky durante uma reunião com legisladores dos EUA, segundo uma declaração da Presidência.