Míssil cai do lado de um carro em uma avenida movimentada de Kiev; veja vídeo

Reprodução/Twitter/@O_bairrista Capital da Ucrânia tem sido alvo de ataque há semanas



Uma câmera que estava em um veículo na Ucrânia, registrou o momento em que um míssil cai do lado de um carro em meio a uma avenida em Kiev, capital do país. O vídeo, compartilhado nas redes sociais, chocou os internautas por causa da proximidade que o objeto caiu do carro. A gravação é de segunda-feira, 29. De acordo com o governo ucraniano, todos os mísseis lançados por Moscou contra a capital, que tem sido alvo de ataques há semanas, foram derrubados, e o que teria caído na rua teria sido destroços do armamento russo. As tropas de Vladimir Putin aumentaram os ataques contra a Ucrânia nas últimas semanas. Na terça-feira, Moscou, capital da Rússia, foi atacada e o Kremlin culpou o Exército de Volodymyr Zelensky pelos ataques.