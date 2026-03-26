Míssil iraniano atinge bairro em Israel; veja vídeo

Forças de Defesa do país confirmaram o ataque; guerra na região segue sem acordo

Reprodução As imagens de câmeras de segurança mostram o momento da queda e dois veículos sendo lançados ao ar após o míssil atingir o solo



Destroços de um míssil lançado pelo Irã atingiram Israel, nesta quinta-feira (26), em um bairro de Kafr Qassem. As informações são da agência Reuters, que confirmou o local e a hora do ataque.

As imagens de câmeras de segurança mostram o momento da queda e dois veículos sendo lançados ao ar após o míssil atingir o solo. As Forças de Defesa de Israel afirmam que os disparos vieram do Irã. Donald Trump afirmou que Teerã está em busca de um acordo, que foi negado pelo governo iraniano.

Veja: