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Míssil iraniano atinge bairro em Israel; veja vídeo

Forças de Defesa do país confirmaram o ataque; guerra na região segue sem acordo

  • Por Jovem Pan
  • 26/03/2026 14h58
  • BlueSky
Reprodução Explosão Israel As imagens de câmeras de segurança mostram o momento da queda e dois veículos sendo lançados ao ar após o míssil atingir o solo

Destroços de um míssil lançado pelo Irã atingiram Israel, nesta quinta-feira (26), em um bairro de Kafr Qassem. As informações são da agência Reuters, que confirmou o local e a hora do ataque.

As imagens de câmeras de segurança mostram o momento da queda e dois veículos sendo lançados ao ar após o míssil atingir o solo. As Forças de Defesa de Israel afirmam que os disparos vieram do Irã. Donald Trump afirmou que Teerã está em busca de um acordo, que foi negado pelo governo iraniano.

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