Míssil quase atinge equipe de TV russa no sul do Líbano; veja vídeo

Segundo a emissora, o repórter Steve Sweeney e o câmera Ali Rida estão conscientes, ficaram feridos por estilhaços da bomba e estão recebendo atendimento médico

Reprodução/X No vídeo, é possível ver o momento em que Steve percebe que o míssil está chegando e foge



Um vídeo divulgado pela rede de televisão russa RT nesta quinta-feira (19) mostra o momento em que um míssil atinge uma equipe de reportagem no sul do Líbano.

Segundo a emissora, o repórter Steve Sweeney e o câmera Ali Rida estão conscientes, ficaram feridos por estilhaços da bomba e estão recebendo atendimento médico. A TV afirma que o disparo foi feito por Israel.

No vídeo, é possível ver o momento em que Steve percebe que o míssil está chegando e foge. Também pode-se ver onde ele cai e a explosão que segue.

Em outro vídeo publicado nas redes da RT, o câmera novamente acusa Israel de “deliberadamente” ter lançado o míssil, enquanto estavam cruzando a ponte Qasmiyeh, perto de uma base militar. É possível ver que ambos estavam identificados com coletes à prova de balas identificados como imprensa.