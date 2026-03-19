Jovem Pan > Notícias > Mundo > Míssil quase atinge equipe de TV russa no sul do Líbano; veja vídeo

Míssil quase atinge equipe de TV russa no sul do Líbano; veja vídeo

Segundo a emissora, o repórter Steve Sweeney e o câmera Ali Rida estão conscientes, ficaram feridos por estilhaços da bomba e estão recebendo atendimento médico

  • Por Jovem Pan
  • 19/03/2026 13h09
  • BlueSky
Reprodução/X Réporter quase atingido por míssel no Líbano No vídeo, é possível ver o momento em que Steve percebe que o míssil está chegando e foge

Um vídeo divulgado pela rede de televisão russa RT nesta quinta-feira (19) mostra o momento em que um míssil atinge uma equipe de reportagem no sul do Líbano.

Segundo a emissora, o repórter Steve Sweeney e o câmera Ali Rida estão conscientes, ficaram feridos por estilhaços da bomba e estão recebendo atendimento médico. A TV afirma que o disparo foi feito por Israel.

No vídeo, é possível ver o momento em que Steve percebe que o míssil está chegando e foge. Também pode-se ver onde ele cai e a explosão que segue.

Em outro vídeo publicado nas redes da RT, o câmera novamente acusa Israel de “deliberadamente” ter lançado o míssil, enquanto estavam cruzando a ponte Qasmiyeh, perto de uma base militar. É possível ver que ambos estavam identificados com coletes à prova de balas identificados como imprensa.

Leia também

Irã intensifica ataques ao setor energético no Golfo após ofensiva de Israel
Trump ameaça destruir campos de gás do Irã após ataques ao Catar
Quais são os países com o maior número de soldados ativos e reservas no mundo hoje
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >