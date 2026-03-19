Míssil quase atinge equipe de TV russa no sul do Líbano; veja vídeo
Segundo a emissora, o repórter Steve Sweeney e o câmera Ali Rida estão conscientes, ficaram feridos por estilhaços da bomba e estão recebendo atendimento médico
Um vídeo divulgado pela rede de televisão russa RT nesta quinta-feira (19) mostra o momento em que um míssil atinge uma equipe de reportagem no sul do Líbano.
Segundo a emissora, o repórter Steve Sweeney e o câmera Ali Rida estão conscientes, ficaram feridos por estilhaços da bomba e estão recebendo atendimento médico. A TV afirma que o disparo foi feito por Israel.
No vídeo, é possível ver o momento em que Steve percebe que o míssil está chegando e foge. Também pode-se ver onde ele cai e a explosão que segue.
❗️ Moment Israel DIRECTLY HITS RT crew https://t.co/cxNTq2htyY pic.twitter.com/IWLmKGHwSj
— RT (@RT_com) March 19, 2026
Em outro vídeo publicado nas redes da RT, o câmera novamente acusa Israel de “deliberadamente” ter lançado o míssil, enquanto estavam cruzando a ponte Qasmiyeh, perto de uma base militar. É possível ver que ambos estavam identificados com coletes à prova de balas identificados como imprensa.
❗️Israeli army ‘DELIBERATELY’ targets RT crew despite clearly marked press uniforms — injured Ali Rida reports from southern Lebanon https://t.co/5Elgars8i2 pic.twitter.com/zOqxULSxcu
— RT (@RT_com) March 19, 2026
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