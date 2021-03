Mistério: Corpo de idosa é encontrado em casa e polícia acredita que ela morreu há 12 anos

Christina Malley, de aproximadamente 80 anos, não compareceu para a vacinação contra a Covid-19 e enfermeiras foram visitá-la em sua casa; o marido disse que ela tinha ido viajar

DCT Media Casa onde Christina Malley foi encontrada



Um caso misterioso tem intrigado os moradores e autoridades de Aberdeen, na Escócia. Uma mulher idosa foi encontrada morta dentro de sua casa após não comparecer para a vacinação contra a Covid-19. Christina Malley, que estava na casa dos 80 anos, estava em sua residência, que dividia com o marido Daniel, no condado de Cove. As enfermeiras do bairro foram procurá-la para a imunização, mas o marido disse que ela tinha viajado ao exterior. Segundo o jornal Evening Express, horas depois Malley foi encontrada morta em casa, mas não foi relevado como o corpo foi encontrado. Os oficiais ainda estão tentando determinar exatamente quando e como ela morreu, mas acreditam que isso possa ter acontecido há mais de uma década.

“Os policiais foram chamados a um endereço em Allison Close, Aberdeen, na quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021, depois que o corpo de uma mulher foi encontrado lá dentro. A morte está sendo tratada como inexplicada e as investigações estão em andamento. Um relatório será submetido ao Procurador Fiscal”, disse um porta-voz da polícia local. Outro ponto muito curioso é que os vizinhos do casal não sabiam que Daniel era casado. “Eu nunca o vi com uma mulher em todo o tempo que eu vivi aqui”, disse um morador ao tablóide The Sun . “Me dá um arrepio quando penso que ela poderia ter ficado deitada em casa todo aquele tempo. Por que não havia cheiro ou moscas? É tão estranho”, completou.