Moderna desenvolve vacina única de reforço contra gripe e Covid-19

Empresa anunciou início de programa para fazer imunizante nesta quinta-feira, 9; solicitações para aplicação de terceira dose contra o novo coronavírus também foram feitas

SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/11/2020 Moderna anunciou que desenvolve nova vacina



A empresa farmacêutica Moderna anunciou nesta quinta-feira, 9, que começou um programa para desenvolver uma vacina de dose única que combine um reforço contra a Covid-19 e outro contra a gripe. “Hoje anunciamos o primeiro passo em nosso novo programa de vacinas respiratórias”, disse comunicado emitido pela marca. Segundo nota, a farmacêutica apresentou na última semana a autoridades europeias os resultados iniciais de ensaios clínicos para avaliação de uma dose de reforço da Covid-19. O CEO da Moderna, Stéphane Bancel, disse que estudos e análises adicionais “mostram que uma dose de reforço de 50 microgramas” de sua vacina contra “provoca fortes respostas de anticorpos contra a variante Delta” do novo coronavírus. A empresa explicou que a segunda fase do estudo clínico foi modificada para incluir a terceira dose administrada “aproximadamente” seis meses após a segunda.

No mês passado, a Administração de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) começou a recomendar o uso de uma terceira dose para pessoas com sistema imunológico enfraquecido, como pacientes de transplante de órgãos, pessoas com HIV ou alguns pacientes com câncer, que não registraram um sistema imunológico adequado resposta às duas primeiras vacinas. Recentemente, as autoridades norte-americanas também anunciaram planos para começar a oferecer a dose de reforço à população em geral que recebeu as vacinas de mRNA (Moderna e Pfizer/BioNTech) a partir da semana de 20 de setembro para aqueles que receberam as duas doses iniciais há mais de oito meses. No entanto, a ação ainda não foi aprovada pela FDA e pelos Centros de Controle de Doenças do país.

*Com informações da EFE