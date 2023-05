Príncipe Harry e Meghan se salvam de acidente de carro ‘catastrófico’ após serem perseguidos por paparazzi em Nova York

Porta-voz do casal disse que perseguição durou duas horas e que mãe da atriz também estava no veículo; motoristas, pedestres e dois policias ficaram feridos

ANGELA WEISS / AFP Príncipe harry e Meghan quase se envolvem em acidente de carro 'catastrófico'



O príncipe Harry e sua esposa Meghan, quase sofreram um acidente ‘catastrófico’ na noite de terça-feira, 16, ao fugirem de paparazzis ‘altamente agressivos’ que o perseguiam por mais de duas horas. O porta-voz do casal notificou que o incidente provocou a colisão de outros veículos e deixou pedestres e policiais feridos. “Esta perseguição implacável, que durou duas horas, resultou em múltiplas colisões envolvendo outros motoristas, pedestres e dois policias de Nova York“, disse. O porta-voz também informou que a mãe de Meghan estava no veículo. “Embora ser uma figura pública envolva um certo nível de interesse público, isso nunca deve ser feito às custas da segurança de ninguém”, disse o porta-voz. O caso aconteceu na terça-feira quando eles voltavam da premiação “Women of vision Adwards’, onde a atriz recebeu um prêmio. O episódio relembra a morte da mãe de Harry, Lady Di, que morreu em 1997 após se envolver em um acidente de carro em um túnel de Paris, na França, quando era perseguida por paparazzis. A morte chocou o mundo e gerou fortes apelos e mudanças nos regulamentos internos de meios de comunicação, principalmente os britânicos. O episódio desta terça foi a primeira aparição em público do príncipe desde a coroação do rei Charles III, seu pai. O evento aconteceu no dia 6 de maio, no Reino Unido.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, se pronunciou sobre o caso e disse que vai saber detalhes do ocorrido mais tarde.”Eu acharia difícil acreditar que houve uma perseguição em alta velocidade de duas horas. Isso seria, acho difícil de acreditar, mas descobriremos a duração exata disso. Mas se são 10 minutos, uma perseguição de dez minutos é extremamente perigosa na cidade de Nova York”, disse, acrescentando que “qualquer tipo de perseguição em alta velocidade que envolva algo dessa natureza é inapropriado”. Adam também relembrou o acidente da Lady Di. “Acho que todos nós, acho que não há muitos de nós que não se lembram de como a mãe dele morreu. E seria horrível perder o espectador inocente durante uma perseguição como esta”. Até a hora da publicação desta notícia, Harry e Meghan ainda não tinham se pronunciado sobre o assunto. Atualmente, o filho mais novo do monarca inglês trava uma batalha judicial contra o jornal “Daily Mail” por reportagens que as publicações fizeram sobre ele e sua mulher, a ex-atriz de Hollywood Meghan Markle. Ele alega coleta ilegal de informações. Harry culpa há tempos a intromissão da imprensa pela morte de sua mãe, a princesa Diana, que sofreu em 1997 um acidente de carro em Paris, enquanto era perseguida por paparazzi.

*Com informações das agências internacionais