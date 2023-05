Menina sequestrada pela mãe há seis anos é encontrada após ser reconhecida em série da Netflix

Kahyla Unbehaun, hoje com 15 anos, foi dada como desaparecida em 2017 após visitar a mãe, Heather Unbehaun, que havia perdido a custódia da garota para o pai

Kahyla Unbehaun, uma norte-americana que foi sequestrada aos nove anos pela mãe, Heather Unbehaun, em 2017, foi encontrada após ser reconhecida em uma série da Netflix. A adolescente, que hoje tem 15 anos, estava na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, a cerca de 965 quilômetros da casa de seu pai em Illinois, que não parou de procurá-la por todos esses anos, segundo relatou a emissora de televisão ‘CNN’ nesta quarta-feira, 17. Seu caso apareceu na última temporada de “Unsolved Mysteries”, uma série da Netflix que conta “casos reais de desaparecimentos intrigantes, assassinatos chocantes e encontros paranormais”, segundo descreve a plataforma. Por meio de mensagem nas redes sociais, a Netflix confirmou que “o dono de uma loja na Carolina do Norte reconheceu Kayla Unbehaun. “Um espectador de ‘Unsolved Mysteries’ encerrou um caso!”, afirmou a plataforma. Heather sequestrou a filha após perder a custódia, segundo o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. De acordo com a ‘CNN’, o pai de Kayla, Ryan Iserka, recebeu a custódia total no início de 2017, enquanto a mãe tinha direito a visitas supervisionadas. Porém, quando Iserka foi buscar a menina após uma das visitas, descobriu que elas haviam saído de viagem. Um mandado de prisão por sequestro foi emitido para Unbehaun em 28 de julho de 2017. Durante esses anos, Iserka fez uma campanha nas redes sociais para tentar localizar a menina até que no último sábado um homem ligou para a polícia para dizer que a tinha visto em uma loja e que a havia reconhecido após vê-la na série. Unbehaun foi detida no próprio sábado e a já adolescente foi entregue ao pai, que através das redes sociais agradeceu a colaboração e pediu privacidade para o “novo começo”.