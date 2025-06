Termina segundo dia de buscas em Portugal no caso de Madeleine McCann

Veículos das polícias portuguesa e alemã circularam por uma área próxima à localidade turística de Praia da Luz, no município de Lagos, perto do local onde, em 2007, desapareceu a menina britânica

Foto de Lara BOMMERS/AFP Operações são realizadas no âmbito de uma investigação preliminar da promotoria de Brunswick (Alemanha) contra Christian Brückner



Investigadores portugueses e alemães realizaram nesta quarta-feira (4) operações de busca perto do local onde, em 2007, desapareceu a menina britânica Madeleine McCann, que na época tinha três anos. Veículos das polícias portuguesa e alemã circularam nesta quarta-feira, assim como no dia anterior, por uma área próxima à localidade turística de Praia da Luz, no município de Lagos, relataram jornalistas da AFP presentes no local. Os veículos deixaram a área no final da tarde. As operações desta quarta-feira foram encerradas “por volta das 18h00” locais, informou uma porta-voz da polícia portuguesa. Na terça-feira, os investigadores, entre eles 25 alemães, inspecionaram uma área ao redor de um prédio em ruínas, numa zona arborizada e cheia de arbustos.

As operações, que continuarão até quinta ou sexta-feira, são realizadas no âmbito de uma investigação preliminar da promotoria de Brunswick (Alemanha) contra Christian Brückner, um alemão já condenado por estupro e que a Justiça acredita que possa ter matado a menina. Em maio de 2023, foram realizadas, sem resultado, as últimas escavações relacionadas ao caso, perto de um lago em Silves, no interior da região turística do Algarve, a 50 quilômetros do local do desaparecimento.

Em 2020, a Justiça alemã anunciou de forma surpreendente estar convencida do envolvimento de Brückner no desaparecimento da menina, um dos casos mais midiáticos dos últimos anos. Em 2007, ‘Maddie’, de três anos, desapareceu do apartamento onde estava de férias com os pais enquanto eles jantavam. Seu desaparecimento deu origem a uma campanha internacional e a uma grande mobilização da mídia. Na época dos fatos, Christian Brückner morava na costa portuguesa do Algarve, perto do local onde os McCann passavam férias.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias