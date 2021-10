Moradora corta corda e deixa pintores pendurados em 26º andar de prédio na Tailândia

Mulher de 34 anos responderá por tentativa de homicídio e destruição de propriedade

Reprodução/ Stuff Um dos pintores resgatados dá entrevista após ser resgatado



Uma mulher irritada quase causou uma tragédia na Tailândia. A moradora de um prédio de 32 andares ficou incomodada por não ter sido avisada de pintura na faixada e cortou corda de sustentação do andaime onde estavam dois homens que faziam o trabalho. A dupla ficou pendurada no 26º andar e foi socorrida por um casal, segundo a polícia local. A mulher responderá pela tentativa de homicídio e destruição de propriedade, conforme informou o chefe da delegacia de polícia de Pak Kret, Pongjak Preechakarunpong. Primeiramente ela negou as acusações, mas foi realizada uma perícia na corda e, impressões digitais e DNA dela foram encontrados. Apesar das acusações, a mulher de 34 anos foi liberada da prisão e, dentro de 15 dias, a polícia entrará com ação no tribunal provincial.