Moradores do Kansas votam a favor do direito ao aborto em consulta popular

Resultado foi comemorado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden; aproximadamente 50% da população participou da votação

DAVE KAUP / AFP Votação foi vista como um teste para o direito ao aborto, uma vez que os legislativos que têm maioria republicana tentam impor proibições rígidas ao procedimento



Os moradores do estado do Kansas, nos Estados Unidos, votaram a favor da manutenção do direito ao aborto. A votação aconteceu na terça-feira, 2, e foi a primeira consulta popular sobre o tema desde que a Suprema Corte dos EUA anulou o direito federal ao procedimento em junho deste ano. O estado rejeitou uma emenda conhecida como “Value Them Both” (Valorize os dois, em tradução livre), que acabaria com o direito constitucional do estado com o objetivo de devolver aos legisladores a regulamentação do procedimento. A emenda foi apresentada no Congresso do estado, que é de maioria republicana, por um grupo de legisladores. A votação foi vista como um teste para o direito ao aborto, uma vez que os legislativos que têm maioria republicana tentam impor proibições rígidas ao procedimento. Scott Schwab, um dos supervisores da votação, afirmou que a participação foi de 50%, número esperado para o tipo de votação no Estado.

O presidente dos EUA, Joe Biden, comemorou a decisão nas redes sociais. “Esta noite, os moradores do Kansas usaram suas vozes para proteger o direito de escolha das mulheres e de acesso ao atendimento médico reprodutivo. Esta é uma vitória importante para o Kansas, mas também para todo americano que acredita que as mulheres devem ser capazes de tomar suas próprias decisões de saúde sem a interferência do governo”, afirmou o mandatário em seu perfil no Twitter. Outros estados, como Califórnia e Kentucky votarão sobre o tema em novembro, nas eleições de meio de mandato. Os defensores do aborto no Kansas ficaram aliviados pelo resultado, mas viram os vizinhos Oklahoma e Missouri proibirem quase totalmente o direito ao procedimento. Em Indiana, existem muitas restrições.

*Com informações da AFP