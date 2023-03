Moradores na Colômbia transformam rua em garimpo após rumores sobre ouro

Boato começou quando alguém disse que encontrou o metal preciso em uma obra na rede de esgoto na cidade de Saragoça

Reprodução/Twitter/@portal_bhaz Moradores da Colômbia procuram outro em obra na cidade de Saragoça



Um boato sobre a existência de ouro em uma obra de saneamento básico na cidade de Saragoça, na Colômbia, fez com que moradores transformassem a área urbana em um garimpo improvisado. Em vídeos que circulam na internet, é possível ver as pessoas carregando casos de terra e procurando pelo metal precioso. A imprensa local informou que o boato começou quando alguém disse que encontrou ouro em uma obra na rede de esgoto do município na Rua Bolívar. A repercussão foi tão alta que em questão de minutos a rua foi tomada por centenas de pessoas, informou o site colombiano ‘Caracol Notícias‘. Não se tem informação se alguém conseguiu localizar o metal, contudo, as autoridades locais deixaram eles escavarem, alegando que não tinham muito o que fazer, disseram ao jornal ‘El Colombiano’. Bajo Cauca, região onde a cidade está localizada, é conhecida por práticas ilegais de mineração. Mais de 400 mil hectares de florestas nativas e fontes de água foram destruídos pelas ações não autorizadas, informou a reportagem da Caracol Notícias.

Em busca de ouro, multidão quebra rua e faz ‘garimpo improvisado’ em espaço de obra na Colômbia. (🎥: Reprodução) pic.twitter.com/ocwZdJmMhA — BHAZ (@portal_bhaz) March 15, 2023