Morre aos 94 anos a estilista Yumi Katsura, pioneira em vestidos de noiva no Japão

Designer japonesa produziu uma capa dourada para o Papa João Paulo II em 1993, que demorou dois anos para ser confeccionada

Montagem: Instagram A estilista, cujo nome verdadeiro é Yumi Yuki, entrou para o Livro dos Recordes do Guinness em 2012



A estilista Yumi Katsura morreu aos 94 anos, informou seu escritório nesta terça-feira (30). Ela ajudou a popularizar os vestidos de noiva ocidentais no Japão e fez uma capa dourada para o Papa João Paulo II. Depois de estudar alta costura em Paris, Katsura abriu o primeiro salão de noivas no país em 1964, quando os quimonos tradicionais ainda dominavam as cerimônias de casamento e apenas 3% das noivas usavam vestidos de estilo ocidental. Após apresentar seu famoso vestido “Yumi Line” em Nova York em 1981, a estilista abriu lojas no exterior, “influenciando noivas não só no Japão, mas em todo o mundo”, afirma seu site.

Em 1993, desenhou uma vestimenta para o papa João Paulo II que levou dois anos para ser produzida e utilizou a técnica de tecelagem hakata-ori, usada na confecção de quimonos. Nesse mesmo ano, o pontífice polonês usou a capa e a mitra douradas em uma missa da Semana Santa transmitida para o mundo todo. “Eu chorei quando recebi a carta de agradecimento do papa”, disse Katsura. A estilista, cujo nome verdadeiro é Yumi Yuki, entrou para o Livro dos Recordes do Guinness em 2012 por confeccionar o vestido de noiva com maior número de pérolas, especificamente 13.262.

*Com informações da AFP