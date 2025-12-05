Morre Cary-Hiroyuki Tagawa, ator de ‘Mortal Kombat’, aos 75 anos

De acordo com a revista The Hollywood Reporter (THR), Tagawa faleceu devido a complicações decorrentes de um derrame cerebral; ele vivia com sua esposa, Sally, na ilha havaiana de Kauai, onde criaram seus filhos

Cary-Hiroyuki Tagawa, ator americano de origem japonesa que estrelou a franquia “Mortal Kombat” e a série de televisão “O Homem do Castelo Alto”, morreu nesta quinta-feira (5), aos 75 anos. Tagawa faleceu na cidade americana de Santa Bárbara, Califórnia, devido a complicações decorrentes de um derrame cerebral, confirmou hoje o The Hollywood Reporter (THR).

O ator protagonizou vários projetos de “Mortal Kombat” desde 1995, nos quais interpretou Shang Tsung, um vilão que ele também levou para as séries e videogames da franquia. No entanto, seu primeiro papel no cinema foi em “O Último Imperador” (1987), dirigido por Bernardo Bertolucci, que ganhou nove Oscars, incluindo o de melhor filme.

“Tive o privilégio de representar Cary-Hiroyuki Tagawa por muitos anos como sua agente, mas nossa relação se tornou algo muito mais profundo: ele se tornou parte da família”, declarou Margie Weiner, representante de Tagawa, em um comunicado citado pelo THR.

Tagawa nasceu em Tóquio, Japão, e durante a adolescência, vindo de uma família militar, percorreu os Estados Unidos. Posteriormente, mudou-se para Los Angeles, onde começou a atuar e ensinou seu próprio estilo de artes marciais, o Chu Shin, lembra a revista.

O ator estrelou vários filmes notáveis, como “007 – Permissão para Matar” (1989); “Planeta dos Macacos” (2001); “Memórias de uma Gueixa” (2005) e “Tekken” (2010). Também levou seu talento para a televisão em “Nash Bridges” (1996); “Hawaii” (2004); “Revenge” (2012-2013); um episódio de “Teen Wolf” (2014); “Star Wars: Rebels” (2017); “As Tartarugas Ninja” (2017); na produção vencedora do Emmy “O Homem do Castelo Alto”; e “Samurai de Olhos Azuis” (2023), segundo o THR.

Tagawa e sua esposa, Sally, viveram juntos na ilha havaiana de Kauai, onde criaram seus filhos.

*Com informações da EFE

Publicado por Nícolas Robert