Morre o homem que atacou uma sinagoga no Michigan

O suspeito inicialmente colidiu com o seu carro no prédio, no qual foi encontrada uma grande quantidade de explosivos

Foto de Emily Elconin/GETTY IMAGES AMÉRICA DO NORTE/Getty Images via AFP A segurança da sinagoga teria atirado contra o suspeito



O homem que iniciou uma troca de tiros com policiais nesta quinta-feira (12) em uma sinagoga do Michigan morreu, segundo relatos da imprensa americana. A CNN e a Fox News anunciaram sua morte, citando fontes policiais.

O incidente ocorreu na região de Detroit, no Templo de Israel, que inclui uma creche e uma escola, em West Bloomfield Township. Segundo informações das autoridades locais, as equipes de emergência acharam uma grande quantidade de explosivos na parte traseira de seu carro, com o qual ele colidiu com o prédio inicialmente. A pessoa portava um rifle, segundo um agente.

A segurança da sinagoga teria atirado contra o suspeito, de acordo com o xerife do condado de Oakland, Michael Bouchard. Nenhuma criança ou funcionário ficou ferido, também de acordo com o xerife.

A governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, condenou o ataque à sinagoga Temple Israel, localizada em West Bloomfield. “A comunidade judaica do Michigan deve poder viver e praticar sua fé em paz”, disse Whitmer.

Imagens de televisão mostraram uma grande operação policial na área ao redor da sinagoga. Uma coluna de fumaça podia ser vista saindo do prédio, aparentemente por um incêndio.

A Federação Judaica de Detroit indicou que as instituições judaicas estavam sob confinamento preventivo.

*Com informações da AFP