Casa Branca nega ameaça do Irã à Califórnia e critica reportagem da ABC News

Foto por ATTA KENARE / AFP Uma coluna de fumaça se eleva após um ataque à capital iraniana, Teerã, em 3 de março de 2026.



A Casa Branca negou nesta quinta-feira a existência de qualquer ameaça do Irã contra o território dos Estados Unidos após a divulgação de uma reportagem da ABC News sobre um possível alerta de segurança na Califórnia.

Em nota, o governo afirmou que a informação divulgada pela emissora se baseou em um único e-mail enviado a autoridades policiais locais contendo uma dica de inteligência não verificada. Segundo a Casa Branca, o próprio e-mail indicava que os dados não haviam sido confirmados.

“O post e a reportagem devem ser imediatamente retratados pela ABC News por fornecerem informações falsas que alarmam intencionalmente o povo americano”, disse o comunicado.

De acordo com o governo federal, a reportagem teria omitido que o alerta era baseado em inteligência não verificada. “Eles escreveram isso com base em um único e-mail enviado às forças de segurança da Califórnia sobre uma dica isolada e não verificada. O próprio e-mail afirma que a informação era baseada em inteligência não verificada, mas a ABC News deixou esse fato crítico de fora da reportagem”, afirmou a nota.

A Casa Branca também reforçou que não existe ameaça concreta ligada ao Irã contra o território americano. “Para deixar claro: nenhuma ameaça desse tipo do Irã ao nosso território existe e nunca existiu”, acrescentou o comunicado.

Até o momento, a ABC News não anunciou qualquer retratação pública sobre a reportagem. O episódio reacende o debate em Washington sobre o uso de informações preliminares de segurança em reportagens e o impacto de alertas não confirmados na opinião pública.

