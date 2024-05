Morre primeiro paciente a receber transplante de rim de porco

Richard Slayman, de 62 anos, faleceu a poucos dias de completar dois meses da cirurgia realizada nos EUA, por um médico brasileiro

Reprodução/Instagram Richard Slayman foi o primeiro paciente vivo a receber um transplante de rim de porco geneticamente modificado



O primeiro paciente vivo a receber um transplante de rim de porco geneticamente modificado morreu neste sábado (11), anunciou o hospital americano Massachusetts General Hospital, que realizou a intervenção cirúrgica. “O Mass General está profundamente triste com o falecimento repentino do Sr. Rick Slayman. Não temos nenhuma indicação de que tenha sido resultado de seu recente transplante”, afirmou a unidade médica em comunicado. Richard Slayman tinha 62 anos e passou por procedimento no dia 16 de março. O transplante foi realizado por um médico brasileiro e foi um marco na medicina e mais um ponto de esperança para pacientes que aguardam nas filas de órgãos em todo o mundo.

Em 2018, Slayman já havia recebido um transplante de rim no mesmo hospital, mas precisou voltar para a diálise no ano passado devido a sinais de falha. Diante das complicações da diálise, seus médicos sugeriram um transplante de rim de porco. A família de Slayman agradeceu aos médicos pelo esforço em liderar o xenotransplante, que proporcionou mais sete semanas com Rick. A xenotransplantação consiste em tratar pacientes humanos com células, tecidos ou órgãos de animais. Os esforços de xenotransplante têm sido desafiadores devido à rejeição do sistema imunológico humano aos tecidos animais estrangeiros. No entanto, tentativas recentes envolveram porcos geneticamente modificados para tornar seus órgãos mais semelhantes aos humanos. A família de Slayman destacou que as memórias feitas durante o tempo adicional proporcionado pelo transplante permanecerão em suas mentes e corações.

