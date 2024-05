Deputada federal Amália Barros morre aos 39 anos após complicações em cirurgia

Com apenas 39 anos, Amália estava em seu primeiro mandato como deputada e era conhecida por uma lei que reconhece brasileiros com visão monocular como pessoas com deficiência

Na madrugada deste domingo (12), faleceu a deputada federal Amália Barros (PL-MT), após ser hospitalizada no dia 1º de maio para a remoção de um nódulo no pâncreas. O óbito foi anunciado nas redes sociais da parlamentar, que passou por duas cirurgias, sendo a última devido a complicações no fígado. Com apenas 39 anos, Amália estava em seu primeiro mandato como deputada e era conhecida por uma lei que reconhece brasileiros com visão monocular como pessoas com deficiência. Ela era próxima da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, com quem atuava no PL Mulher, sendo vice-presidente do grupo. Michelle Bolsonaro expressou preocupação com a saúde da amiga durante um evento em Aracaju, pedindo orações e acreditando em um milagre. A família do ex-presidente Jair Bolsonaro lamentou a perda, com o senador Flávio Bolsonaro desejando conforto aos familiares.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, destacou a dedicação e amor ao próximo de Amália, descrevendo-a como um exemplo de superação de barreiras. A deputada deixa um legado de trabalho e comprometimento com suas causas, sendo lembrada por sua atuação política e social.

