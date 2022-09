Morte da rainha Elizabeth II coloca em risco lançamento de livro do príncipe Harry; entenda

Especialistas em família real acreditam que relação do duque de Sussex com a família real pode ficar estremecida se ele lançar a polêmica obra nos próximos meses

EFE/Neil Hall Príncipe Harry pretende lançar um livro com relatos da infância aos dias atuais



O aguardado livro de memórias do príncipe Harry pode ter seu lançamento adiado após a morte da rainha Elizabeth II. A data da publicação ainda não tinha sido divulgada, mas a expectativa era que o duque lançasse a obra até o Natal deste ano. Conforme divulgado pelo The Sun, acredita-se que o livro pode ficar para 2023, assim Harry, que agora é o quinto na linha de sucessão ao trono, poderia adicionar capítulos abordando a morte de sua avó. O especialista em família real Richard Fitzwilliams disse ao portal britânico que o livro nunca deveria ter sido escrito e que não é aconselhável lançá-lo agora. “Não é uma questão de reescrever, é uma questão de repensar. Se for publicado e tiver algo sensacional nele, será de mau gosto. É uma questão de como ele quer ser percebido”, declarou Richard, que acredita que adiar ou cancelar a publicação do livro seria uma forma de demonstrar lealdade ao pai, o agora rei Charles III. Para Phil Dampier, outro especialista na família real britânica, a publicação da obra arruinaria qualquer chance de uma reconciliação familiar.

“Se Harry piorar as coisas, não há como voltar atrás. Isso seria uma linha cruzada e Charles e William dificilmente o perdoariam”, comentou. A relação entre Harry e a família estaria estremecida desde que o duque de Sussex decidiu deixar a Inglaterra e ir morar nos Estados Unidos com a mulher, ex-atriz Meghan Markle. Os detalhes do que Harry vai abordar no seu livro ainda é um mistério, até mesmo para o seu pai e irmão, o príncipe William. Antes da morte da rainha, o Page Six divulgou que a obra ainda não tinha data de lançamento, pois estava sendo discutido se algumas revelações bombásticas seriam ou não incluídas na obra. A editora Penguin Random House, responsável pela publicação, disse que “o príncipe Harry compartilhará, pela primeira vez, o relato definitivo das experiências, aventuras, perdas e lições de vida que ajudaram a moldá-lo” com relatos da infância até os dias atuais. O intuito dele seria mostrar aos leitores que independente da origem, todas as pessoas possuem muitas coisas em comum. Se lançado nos próximos meses, as vendas tendem a ser altas, visto que o interesse do mundo pela família real britânica se intensificou com a morte da rainha. Já o lucro será destinado a caridade.