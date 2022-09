Funeral da rainha Elizabeth II será em 19 de setembro, anuncia Palácio de Buckingham

Conforme a Jovem Pan antecipou, o caixão da monarca, que atualmente está no Castelo de Balmoral, na Escócia, viajará para Edimburgo

Marco BERTORELLO / AFP Funeral da rainha Elizabeth II acontecerá em 19 de setembro



O Palácio de Buckingham e o site oficial da família real confirmaram na tarde deste sábado, 10, que o funeral da rainha Elizabeth II acontecerá no dia 19 de setembro, na Abadia de Westminster, em Londres. “O Funeral de Estado de Sua Majestade a Rainha acontecerá na Abadia de Westminster na segunda-feira, 19 de setembro, às 11:00 horas [7h no horário de Brasília]. Antes do Funeral de Estado, a Rainha repousará em Westminster Hall por quatro dias, para permitir que o público preste suas homenagens”, diz o comunicado. Conforme a Jovem Pan antecipou, o caixão da monarca, que atualmente está no Castelo de Balmoral, na Escócia, viajará para Edimburgo neste domingo, 11, até o Palácio de Holyroodhouse, onde ficará na Sala do Trono até a tarde da próxima segunda-feira, 12. “Uma procissão será formada no pátio do Palácio de Holyroodhouse para transportar o caixão para a Catedral de St Giles, em Edimburgo. O Rei e os Membros da Família Real participarão da Procissão e assistirão a um serviço na Catedral de St. Giles para receber o caixão”, continua o texto.

Na terça-feira, 13, o caixão viajará da Escócia para a capital da Inglaterra em um avião da Força Aérea da Família Real. O corpo de Elizabeth II, então será, transportado para o Palácio de Buckingham por estrada, para descansar no Bow Room. Na tarde de quarta-feira, 14 de setembro, o caixão será carregado em procissão em uma carruagem da artilharia real, do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, onde a rainha ficará deitada no Westminster Hall até a manhã do funeral. Depois que o caixão chegar ao Westminster Hall, o Arcebispo de Canterbury realizará um breve serviço em homenagem à antiga monarca. O público terá a oportunidade de visitar o Westminster Hall para dar adeus à rainha. Na manhã de segunda-feira, 19 de setembro, o caixão será levado em procissão do Palácio de Westminster até a Abadia de Westminster, onde acontecerá o Serviço Funeral de Estado.