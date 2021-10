Moscou decreta lockdown de 11 dias após recorde de mortes por Covid-19 na Rússia

Apenas supermercados e farmácias permanecerão abertos; residentes da capital russa poderão sair de casa durante o bloqueio

EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV Lockdown de 11 dias na capital russa foi implantado após recorde de mortes no país



Moscou decretou um lockdown de 11 dias a partir desta quinta-feira, 28, para conter o aumento de casos de Covid-19 no país. Ainda nesta quinta-feira, a Rússia registrou recorde de mortes pela doença. Foram 1.159 óbitos e 40 mil novos casos nas últimas 24 horas. Apesar da disponibilidade da Sputnik V, a sociedade russa mostra hesitação na hora de se imunizar. Apenas 32% da população está totalmente vacinada contra a Covid-19.

Com a medida, lojas de varejo, restaurantes, escolas, estádios, clubes, cinemas e locais destinados a entretenimento estarão proibidas de abrir em Moscou. Apenas supermercados e farmácias permanecerão abertos durante o lockdown. Os residentes de Moscou, porém, terão permissão para sair de casa durante o período, ao contrário do bloqueio implantado no verão de 2020. O fechamento ocorre dias antes do “megaferiado”, marcado para acontecer de 30 de outubro a 7 de novembro.