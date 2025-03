Motor de avião pega fogo após colisão com pássaro nos EUA, e piloto realiza pouso de emergência

Incidente provocou uma breve paralisação nas atividades do tráfego aéreo na região; após inspeção, aeronave foi liberada para o voo com destino a Indiana

Reprodução/X/@airmainengineer Avião da FedEx pousa no aeroporto de Newark (EUA) após motor pegar fogo



Um Boeing 767-3S2F da FedEx precisou realizar um pouso de emergência após uma colisão com um pássaro logo após a decolagem do Aeroporto de Newark, nos Estados Unidos. O impacto resultou em um incêndio no motor direito da aeronave, mas felizmente, não houve feridos entre os ocupantes. O incidente provocou uma breve paralisação nas atividades do tráfego aéreo na região, mas as operações foram rapidamente normalizadas. As autoridades locais agiram prontamente para garantir a segurança dos voos.

Após a realização de uma inspeção minuciosa, a aeronave foi considerada apta para continuar sua rota. Assim, o avião foi liberado para seguir viagem em direção ao estado de Indiana, onde já era seu destino final. Esse tipo de ocorrência, embora preocupante, é tratado com rigor pelas companhias aéreas e autoridades de aviação, que possuem protocolos específicos para garantir a segurança dos passageiros e da tripulação em situações de emergência.

Veja vídeos do incidente

