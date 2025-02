Áudio revela erro de piloto em quase acidente em aeroporto nos EUA

Gravação de áudio da comunicação entre o jato menor e a torre de controle registrou o piloto errando as instruções de um funcionário da torre de solo,

Os pilotos de um voo da Southwest Airlines que tentavam pousar no Aeroporto Midway, em Chicago nos Estados Unidos, foram forçados a subir de volta ao céu para evitar outra aeronave que cruzava a pista na manhã de terça-feira (25). Um vídeo da câmera do aeroporto postado no X mostra o avião da Southwest se aproximando da pista pouco antes das 9h, horário local, antes de arremeter abruptamente. Um jato menor é visto cruzando a pista que a aeronave de passageiros deveria usar. O voo Southwest 2504 pousou com segurança “depois que a tripulação realizou uma arremetida preventiva para evitar um possível conflito com outra aeronave que entrou na pista”, disse um porta-voz da companhia aérea em um e-mail.

“A tripulação seguiu os procedimentos de segurança, e o voo pousou sem incidentes”. Uma gravação de áudio da comunicação entre o jato menor e a torre de controle registrou o piloto errando as instruções de um funcionário da torre de solo, que repetiu que o piloto deveria “aguardar antes” da pista. Cerca de 30 segundos depois, a torre ordenou que o piloto “mantivesse sua posição.” Em seguida, o controlador disse: “FlexJet560, suas instruções foram para aguardar antes da pista 31 central”. Separadamente, uma gravação da comunicação entre a tripulação da Southwest e outro funcionário da torre de controle capturou o piloto relatando: “Southwest 2504 arremetendo” e seguindo as instruções para subir de volta a 3.000 pés.

Segundos depois, o piloto perguntou à torre: “Southwest 2504, como isso aconteceu?”. O segundo avião, descrito como um jato executivo, entrou na pista sem autorização, segundo a Administração Federal de Aviação (FAA). A Flexjet, dona da aeronave, afirmou estar ciente do ocorrido em Chicago. “Flexjet segue os mais altos padrões de segurança e estamos conduzindo uma investigação minuciosa”, disse um porta-voz em comunicado. “Qualquer ação necessária para garantir os mais altos padrões de segurança será tomada.” Tanto a FAA quanto o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) afirmaram estar investigando o incidente.

O voo da Southwest partiu de Omaha, Nebraska, com destino ao Aeroporto Midway, segundo o site FlightAware. O áudio do controle de tráfego aéreo deixa claro que o jato executivo não seguiu a instrução clara de não cruzar a pista, afirmou Jeff Guzzetti, ex-membro do NTSB e ex-investigador da FAA. Guzzetti classificou o caso como uma “incursão de pista muito grave”, mas acrescentou: “no entanto, o céu não está caindo, pois o ano passado registrou o menor número de incursões graves em uma década”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicada por Matheus Lopes