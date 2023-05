Motorista dá preferência para tartaruga em rodovia e causa acidente nos Estados Unidos

Caso aconteceu na Flórida e ninguém se feriu; animal foi encaminhado para um lago da região

Reprodução/Twitter/@FOXNashville Acidente aconteceu na rodovia 331 S na Flórida



Um gesto de solidariedade acabou gerando um caos em uma rodovia nos Estados Unidos. Um motorista tento parar os carros para permitir que uma tartaruga conseguisse finalizar sua travessia, mas uma má sinalização fez com que a atitude organizasse em um verdadeiro acidente envolvendo alguns carros. O caso acontecer na rodovia 331 S, na Flórida, na terça-feira, 16. Apesar da colisão envolvendo alguns veículos, ninguém se feriu e o animal foi encaminhado para um lago da região. O momento do acidente foi registrado por um caminhão que passava pelo local no momento e também se envolveu no acidente. O xerife da cidade, em um post no Facebook alertou que decisões como a do motorista precisam ser tomadas com cautela, porque pode causar um acidente como o que de terça-feira. No Brasil, em situações como essa, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece algumas orientações, como: redução da velocidade, aumentar a atenção, sinalizar, não buzinar, não tentar ultrapassar e contatar as autoridades.