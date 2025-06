Mourão critica postura do governo Lula sobre guerra entre Israel e Irã: ‘Diplomacia seletiva’

Senador disse que o petista ‘foi rápido’ em condenar o ataque de Israel ao Irã, mas ‘continua a passar pano’ para a Rússia no conflito com a Ucrânia

Jefferson Rudy/Agência Senado O senador Hamilton Mourão usou suas redes sociais para criticar a posição de Lula na Guerra do Oriente Médio



O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) usou suas redes sociais neste sábado (14) para criticar duramente a posição do governo brasileiro diante do ataque de Israel ao Irã. O parlamentar acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de exercer uma “diplomacia seletiva” e de manter uma postura contraditória em relação a conflitos internacionais.“O governo de Lula, ‘O Viajante’, foi rápido em condenar o ataque de Israel ao Irã, classificando-o como ‘violação da soberania’. Típica ação da diplomacia seletiva, pois continua a passar pano para a invasão da Ucrânia pela Rússia”, escreveu Mourão, referindo-se ao posicionamento do Itamaraty sobre o recente episódio no Oriente Médio.

Em tom crítico, o ex-vice-presidente também comentou sobre a aproximação do Brasil com regimes autoritários, mencionando a possível vinda de Vladimir Putin ao Brasil para a cúpula dos Brics, marcada para julho, no Rio de Janeiro. “Está aguardando a visita do ‘companheiro’ Putin […] Haja hipocrisia!”, disparou. Segundo Mourão, o governo Lula estaria se distanciando dos “valores democráticos” e do que chamou de “espírito da civilização ocidental”.

Ele ainda acusou o presidente de “admirar autocracias”, por defender regimes como o do Irã e da Rússia, em detrimento de aliados tradicionais do Ocidente. A publicação reacende o debate sobre o papel do Brasil na política externa sob a atual gestão. Desde o início de seu terceiro mandato, Lula tem defendido uma diplomacia multilateral e a busca pela paz por meio do diálogo, mas tem sido alvo de críticas de opositores por não condenar abertamente ações de Moscou e Teerã. Até o momento, o Palácio do Planalto não se manifestou sobre as declarações do senador.