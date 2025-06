Governador de Rondônia relata tensão em Israel após ataque com mísseis: ‘Noite bastante difícil’

Marcos Rocha viajou com uma comitiva estadual a fim de firmar parcerias nas áreas de tecnologia agrícola, segurança pública e inovação; grupo aguarda a reabertura do espaço aéreo

Reprodução/Facebook/@celmarcosrocha O governador de Rondônia, Marcos Rocha, gravou vídeo para falar sobre sua visita a Israel



O governador de Rondônia, Marcos Rocha (União Brasil), relatou neste sábado (14) momentos de tensão vividos pela comitiva do governo do Estado durante viagem oficial a Israel, em meio a uma escalada no conflito na região. Em vídeo divulgado à imprensa, o chefe do Executivo estadual agradeceu a preocupação demonstrada por autoridades e pela população brasileira diante do cenário de insegurança no país do Oriente Médio. “A gente passou uma noite bastante difícil, onde vários mísseis foram lançados contra o Estado de Israel. Infelizmente, o Domo de Ferro não conseguiu interceptar um dos mísseis, que acabou caindo em uma área residencial, provocando a morte de três civis”, afirmou Rocha.

Segundo o governador, os integrantes da comitiva estão sendo amparados pelas autoridades brasileiras e israelenses. “Estamos sendo bem atendidos pela Embaixada do Brasil em Israel e também pela Embaixada de Israel aí no Brasil”, destacou. O grupo permanece em Israel aguardando a reabertura do espaço aéreo para poder retornar a Rondônia.

Rocha reforçou que, apesar da tensão, todos estão em segurança e com esperança de que a situação se normalize nos próximos dias. “Vamos continuar aqui aguardando a liberação do espaço aéreo para que possamos voltar para os nossos lares e nossas atividades. Um forte abraço. Que estejamos todos com Deus”, finalizou.

A visita da comitiva rondoniense a Israel tinha como objetivo firmar parcerias nas áreas de tecnologia agrícola, segurança pública e inovação. A agenda oficial, no entanto, foi parcialmente comprometida devido à intensificação dos conflitos na região.

