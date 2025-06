Governo brasileiro estuda retirar comitivas de prefeitos e secretários em Israel via Jordânia

O ministro Mauro Vieira conversou com seu homólogo jordaniano, Ayman Safadi, para viabilizar a evacuação pela fronteira; grupo tem pelo menos 41 autoridades estaduais e municipais

Alaa Badarneh/EFE/EPA Forças Armadas de Israel identificaram mísseis lançados do Irã em direção ao território israelense



O Ministério das Relações Exteriores estuda a retirada terrestre, via Jordânia, de duas comitivas brasileiras que estão em Israel durante a escalada do conflito com o Irã. O grupo, com pelo menos 41 autoridades estaduais e municipais, participava de uma feira de tecnologia e segurança quando o país foi alvo de ataques iranianos em retaliação a bombardeios israelenses contra instalações nucleares no Irã. Segundo o Itamaraty, o ministro Mauro Vieira conversou neste sábado (14) com seu homólogo jordaniano, Ayman Safadi, para viabilizar a evacuação pela fronteira, assim que houver segurança para deslocamento. A operação por terra é considerada a única alternativa no momento, já que o espaço aéreo de Israel, Irã e Iraque está fechado.

As comitivas são formadas por prefeitos e secretários de municípios de diversos estados, além de integrantes do Consórcio Brasil Central. Entre os presentes estão os prefeitos de Belo Horizonte (MG), Álvaro Damião (União Brasil), e de João Pessoa (PB), Cícero Lucena (PP). Há ainda um governador, Marcos Rocha (União Brasil), de Rondônia. Eles relataram estar em local seguro, com abrigo antiaéreo, mas ainda sem previsão de saída.

Em nota, o Itamaraty informou que a embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato com os grupos e que pediu ao governo israelense tratamento prioritário à segurança e saída das delegações. As autoridades israelenses, por sua vez, orientaram os estrangeiros a permanecer no país até que seja possível viajar com segurança.

Desde a noite de quinta-feira (12), quando Israel atacou alvos militares e nucleares iranianos, os confrontos se intensificaram. O Irã respondeu com uma série de lançamentos de drones e mísseis. Pelo menos 60 pessoas morreram em Teerã após ataques israelenses, segundo o governo local. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ameaçou: “Teerã vai queimar”. O conflito escalou nesta noite (de Brasília, madrugada na região), com ataques mútuos.

