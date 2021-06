Mulher africana dá à luz a 10 bebês e quebra recorde mundial

Segundo o jornal local Petrória News, a africana quebrou o recorde de Malian Halima Cissé, que deu à luz nove filhos em Marrocos no mês passado

Manuel Alejandro Leon/ Pixabay A mulher, que já tinha gêmeos, está passando por problemas financeiros após o parto



Gosiame Thamara Sithole, de 37 anos, que já é mãe de gêmeos, deu à luz a 10 bebês na noite de segunda-feira, 7, em Petrória, na província Gauteng, na África do Sul. Segundo o jornal local Petrória News, Gosiame quebrou o recorde de Malian Halima Cissé, que deu à luz nove filhos em Marrocos no mês passado. Ainda de acordo com o veículo, os médicos haviam detectado apenas oito crianças durante os exames médicos, mas nasceram 10 bebês: sete meninos e três meninas. Gosiame estava grávida de sete meses e sete dias quando correu ao hospital para dar à luz. “Estive doente. Percebi que estava lutando e decidi deixar mais cedo o meu trabalho do que o esperado porque meu corpo não aguentava mais”, disse em entrevista ao jornal. Em seu relato, a mãe pediu ajuda aos leitores do Petrória News, afirmando que não voltará a trabalhar já que o gasto com babás seria superior ao seu salário.