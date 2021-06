Morre Helena Manosso, vice-campeã do ‘MasterChef Brasil’, aos 51 anos

Participante da primeira edição do reality culinário teve uma infecção generalizada no sistema digestivo

Reprodução/Band/09.06.2021 Helena Manosso ficou em segundo lugar na primeira edição do 'MasterChef Brasil'



Helena Manosso, que participou da primeira edição do “MasterChef Brasil”, morreu na madrugada de terça-feira, 8, aos 51 anos, por uma infecção generalizada no sistema digestivo. Segundo divulgado no site oficial do reality show da Band, a ex-participante da competição culinária estava internada na UTI há uma semana. Lucio Manosso, que também participou do “MasterChef” e é ex-marido de Helena, disse que ela estava com há uns seis meses lutando contra problemas de saúde no pâncreas, nos rins e no estômago. O velório aconteceu em São Paulo nesta quarta-feira, 9, e o corpo será cremado às 16h. A cozinheira amadora participou do “MasterChef” em 2014 e agradou os jurados Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella com seu tempero caseiro. Em uma das provas do reality, ela chegou a quebrar o osso do dedinho do pé, mas mesmo assim continuou na atração. Helena chegou à final do programa e garantiu o segundo lugar ao cumprir o desafio de preparar uma refeição completa. Para a entrada, ela fez uma salada de frutos do mar com macarrão ao molho de limão e peixe, já o prato principal foi barriga de porco com anis estrelado, canela, cravo, erva-doce e arroz de jasmin e, de sobremesa, ela preparou um abacaxi caramelizado ao molho de ervas cítricas e iogurte.