Uruguai inicia campanha de vacinação contra Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos

Menores de idade receberão a vacina de Pfizer/BioNTech para ampliar o processo de imunização da população uruguaia; campanha visa a retomada das aulas presenciais

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO No País, 30,42% da população já completou o processo de imunização com as duas doses



O Uruguai iniciou nesta quarta-feira, 9, a campanha de vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos, se tornando o primeiro país da América Latina a imunizar menores de idade. Conforme anunciado pelo presidente Luis Lacalle Pou, durante entrevista ao Canal 10 no último dia 1º, jovens entre 12 e 17 anos receberão a vacina de Pfizer/BioNTech para ampliar o processo de imunização da população. Segundo a EFE, fontes do Ministério da Saúde Pública (MSP) confirmaram que 157.314 adolescentes haviam cadastrado seus dados até a terça-feira, 8, e, destes, 69.195 já foram informados sobre local e dia que serão vacinados. A única diferença entre este processo de inoculação e o desenvolvido até agora é que a assinatura do consentimento deve ser feita por um adulto que acompanhará os menores ao posto de vacinação e que a ordem de aplicação será por idade e não por inscrição: em primeiro lugar, os de 17 anos e daí por ordem decrescente até os 12.

O presidente da Autoridade Nacional de Educação Pública, Robert Silva, descreveu a decisão do governo como “uma grande notícia para o país e para a educação”. As autoridades sanitárias optaram por priorizar esse grupo populacional com vistas ao regresso às aulas presenciais, suspensas desde 23 de março de 2020, como forma de coibir infecções e cujo retorno está sendo desenvolvido progressivamente. Como pode ser visto no monitor da web desenvolvido pelo MSP, o Uruguai administrou 3.085.860 doses da vacina contra Covid-19 até às 18h27 (hora local) de terça. Até o momento, 30,42% da população (1.076.196 pessoas) já completou o processo de imunização com as duas doses da Pfizer ou da chinesa CoronaVac.

*Com informações da EFE