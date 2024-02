Mulher atira em igreja nos EUA, fere criança e é morta por policiais

Templo de Lakewood é um dos mais famosos dos Estados Unidos e recebe cerca de 45 mil pessoas por semana para cultos

Divulgação / Lakewood Church Sede da Igreja Lakewood está localizada em Houston, nos Estados Unidos



Uma tragédia ocorreu durante um serviço religioso na Igreja de Lakewood, em Houston, nos Estados Unidos, no último domingo, 11. Uma mulher, identificada como Genesse Ivonne Moreno, de 36 anos, atirou em duas pessoas, incluindo uma criança de cinco anos. A mulher foi morta por dois policiais que estavam fora do serviço e trabalhavam como seguranças no local. A Igreja de Lakewood é uma das maiores dos Estados Unidos, com capacidade para 16 mil pessoas. Segundo informações do Instituto Hartford de Pesquisa Religiosa, a igreja recebe cerca de 45 mil pessoas todas as semanas, sendo considerada a terceira maior do país. Os disparos foram feitos com um rifle estilo AR-15 entre os cultos na igreja.

Uma criança de cinco anos está em estado crítico em um hospital infantil, enquanto um homem de 50 anos está estável em outro hospital com um ferimento no quadril. A atiradora, antes de ser baleada e morta pelos policiais, afirmou que tinha uma bomba e carregava uma corda de cor amarela e substâncias consistentes com a fabricação de artefatos explosivos. No entanto, a polícia não encontrou vestígios de bomba no local. Em um comunicado publicado no site oficial, a igreja afirmou que “nossa comunidade está devastada pelo ocorrido e, ao mesmo tempo, grata pela rápida atuação dos policiais. Que as mãos de Deus consolem os envolvidos e forneça conforto durante este tempo difícil”.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA