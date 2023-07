Mulher bate carro em muro de escola, mata uma criança e fere 6 no Reino Unido

Condutora do veículo foi detida por ‘suspeita de conduta perigosa’; polícia descarta motivações terroristas

HENRY NICHOLLS / AFP Policial fica de guarda ao lado de uma ambulância atrás de um cordão após uma colisão de carro na escola particular para meninas Study Prep em Wimbledon, sudoeste de Londres, em 6 de julho de 2023



A colisão de um carro em uma escola no Reino Unido deixou ao menos uma menina morta e outras seis crianças feridas, nesta quinta-feira, 6, informou a polícia. A vítima fatal foi uma menina de oito anos. O acidente aconteceu em Wimbledon, no sudoeste de Londres, e o colégio atingido é exclusivo para menina de quatro a 11 anos. O veículo bateu no mudo da instituição de ensino. A condutora do veículo, uma mulher de 40 anos, foi detida por “suspeita de conduta perigosa que causou a morte”, acrescentou a mesma fonte, que não relaciona o ocorrido com um atentado. A ‘Sky News’ mostrou imagens capturadas de um helicóptero mostrando um Land Rover 4X4 com a parte frontal danificada no jardim da escola, onde havia várias mesas. A pessoa que estava dirigindo o veículo mora nesse bairro nobre, segundo o deputado local Stephen Hammond. O incidente ocorreu pouco antes das 10h (5h em Brasília), quando o automóvel colidiu com um prédio da escola particular para meninas “Study Prep”. “Várias pessoas estão sendo atendidas no local”, acrescentou a Scotland Yard, a polícia metropolitana de Londres. Em comunicado, a polícia destacou ainda que a princípio descartou a possibilidade de que o incidente tenha tido motivações terroristas. “Uma investigação está em curso para esclarecer as circunstâncias do caso”, afirmou no texto.

*Com informações da AFP