Mulher é condenada por ‘vingança pornográfica’ após divulgar fotos da traição do noivo

Uma mulher de Illinois, nos Estados Unidos, foi condenada por ‘pornografia de vingança’ após compartilhas as fotos explícitas de seu noivo com outra mulher. Bethany Austin, de 43 anos, enviou as imagens para familiares e amigos em 2016 como prova de que estava sendo traída e iria cancelar seu casamento. Nesta segunda-feira, 26, ela foi considerada culpada pelo Tribunal do Condado de McHenry de “disseminação não consensual de imagens sexuais privadas”. Bethany descobriu as fotos na conta do Apple iCloud que compartilhava com o noivo. Eles moravam juntos na época e namoravam há sete anos. Assim que descobriu e rompeu o noivado, Bethany afirma que o noivo começou a espalhar para conhecidos que ela era ‘louca’. Então, decidiu “esclarecer as coisas” e enviou uma carta de quatro páginas para familiares e amigos explicando toda a verdade, junto com as imagens da traição, segundo relatou o ‘Daily Herald’.

“Decidi contar a verdade às pessoas. Eu queria que eles soubessem que eu não era louca”, disse. O juiz Michael Coppedge, responsável pelo caso, informou no Tribunal que Bethany deveria saber que as fotos não deveriam ser compartilhadas, já que foram enviadas pela amante somente para o seu noivo. “É errado porque expor o corpo de outra pessoa contra a vontade dela, fundamentalmente, priva a pessoa de seu direito à privacidade“, explicou o juiz. Bethany pode pegar de liberdade condicional até três anos de prisão pela atitude. O veredito de sua sentença sai no dia 24 de junho.