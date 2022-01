Mulher é flagrada jogando filho recém-nascido em lixeira nos EUA; veja vídeo

Uma jovem de 18 anos foi presa na cidade de Hobbs, no Novo México, após ser flagrada em vídeo jogando o próprio filho recém-nascido em uma lixeira nos EUA. A criança foi encontrada dentro do lixo após o choro dela ser ouvido por um casal que passava no local e acionou a polícia. De acordo com oficiais, o bebê estava enrolado em uma toalha rosa e ensanguentado quando foi resgatado e levado ao hospital. O vídeo de uma câmera de segurança próxima à lixeira, registrado na sexta-feira, 7, poucas horas antes do recém-nascido ser encontrado, mostra Alexis Avila estacionando um carro e arremessando o bebê na lata antes de fugir. Ela foi encontrada pela placa do veículo e presa por tentativa de homicídio e abuso infantil. “Ela explicou que entrou em pânico e não sabia o que fazer ou para quem ligar após dar à luz. Então, ela começou a cortar o cordão umbilical, enrolou o bebê em uma toalha e jogou ele dentro do lixo antes de começar a ‘dirigir por aí'”, explicou nota divulgada pela polícia local. Segundo a polícia, o recém-nascido está em situação estável.

Astonishing video.

18 year-old Alexis Avila from New Mexico throws her newborn baby into a skip like a piece of rubbish!

Thankfully, 6 hours later a couple heard the baby crying and came to the rescue pic.twitter.com/DyGYYyG7d5

— Darren Dixon (@BeaumontDMD) January 10, 2022