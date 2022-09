Mulher é multada em mais de mil reais por fazer sexo barulhento no País de Gales: ‘Saiu do controle’

Vizinhos denunciaram Kristin Morgan alegando que suas relações sexuais ‘soavam como um filme pornô’ e instalaram monitores de ruído para gravar os sons

Reprodução/site/SailuMail/Andrew Price/View Finder PI Vizinho alegam que barulhos que Kristin Morgan faz durante o sexo soa como uma filme pornô



Uma mulher, identificada como Morgan Kristin, 41 anos, foi multada em £ 300 (cerca de R$ 1.500 na cotação atual) por fazer sexo barulhento no País de Gales. A denúncia partiu dos vizinhos que alegaram que os sons emitidos por ela “soavam como um filme pornô”, relatou um morador ao jornal “The Sun”, acrescentando que a mulher foi notificada várias vezes sobre a situação, mas que não houve mudança em seu comportamento. Monitores de ruídos chegaram as ser instalados pelos vizinhos para capturar os barulhos que saiam. “Os vizinhos sofreram incômodos sonoros por um período inaceitável, que eles descreveram coo uma experiência horrível que afetou a sua saúde”, informou o North Wales Live. O caso, que aconteceu entre dezembro de 2021 até abril deste ano, foi levado para audiência no Tribunal de Magistrados de Wrexham, e Kristin assumiu a culpa, porém, posteriormente, foi descoberto que, na verdade, o barulho era causado pelo filho e a namorada. O casal se desculpou com os vizinho pelo ocorrido dizendo que “a situação saiu do controle”. Como forma de evitar novos incômodos, a mulher se comprometeu em instalar materiais de isolamento acústico no quarto do filho.