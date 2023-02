Mulher é resgatada com vida na Turquia após mais de sete dias presa em escombros

Socorro está sendo chamado de ‘milagre’ pelo tempo em que a vítima ficou presa entre estruturas pesadas de concreto, ainda resistindo

ILYAS AKENGIN / AFP População busca sobreviventes em meio aos escombros provocados pelo terremoto



Uma Mulher “milagrosa” – como está sendo chamada – identificada como Esma foi retirada viva dos escombros de prédios na província de Hatay, na Turquia, 179 horas [sete dias e meio] após o terremoto de magnitude 7,8 que abalou o sul do país na semana passada. O Comando Geral da Gendarmaria descreveu o resgate como um milagre. Em vídeo da Reuters, o comandante da instituição mostra a mulher presa de lado em uma lacuna bastante apertada, sob os destroços de um prédio de apartamentos domiciliares. No local, a estimativa era de que as toneladas de concreto pudessem desabar sobre ela a qualquer momento. Para salvá-la, as equipes de resgate perfuraram cuidadosamente uma parede para conseguirem entrar em um vão e colocar a mulher em uma maca. Ao ser retirada do local e levada para uma ambulância, a mulher demonstra sentir muitas dores. O estado de saúde dela ainda não foi informado. “179 horas após o terremoto, conseguimos tirar outra cidadã dos escombros. Continuamos nossos esforços de busca e resgate sem perder a esperança”, disse o Comando Geral da Gendarmaria. O resgate ocorreu em 13 de fevereiro e foi divulgado nesta quarta, 15.

*Texto em atualização

*Com informações da Reuters