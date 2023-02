Governador de Ohio pede investigação sobre descarrilamento de trem com materiais tóxicos

Acidente aconteceu em East Palestine no dia 3 de fevereiro e liberação do material causou evacuação da cidade

NTSB/Divulgação via Reuters Trinta e oito carros descarrilaram em Ohio no dia 3 de fevereiro



O governador de Ohio, nos Estados Unidos, Mike DeWine, pediu ao Congresso uma investigação sobre o descarrilamento de trem que aconteceu na vila de East Palestine no dia 3 de fevereiro. O trem transportava materiais perigosos e, após uma explosão, a cidade precisou ser evacuada. “Francamente, se isso for verdade, é um absurdo e precisamos analisar isso”, disse DeWine. “O Congresso precisa dar uma olhada em como essas coisas são tratadas. Devemos saber quando tivermos trens transportando materiais perigosos passando pelo estado de Ohio”, disse o governador em coletiva de imprensa. Membros da Guarda Nacional de Ohio foram enviados para ‘liberar’ os materiais perigosos dos 38 carros e a operação resultou em nuvens de fumaça preta no ar. O National Transportation Safety Board (NTSB) está investigando o caso. “Um vídeo mostra o que parece ser um rolamento de roda no estágio final de falha por superaquecimento momentos antes do descarrilamento”, diz a agência em um comunicado. “O rolamento da roda com suspeita de superaquecimento foi coletado e será examinado por engenheiros do Laboratório de Materiais NTSB em Washington, DC”. Alguns ambientalistas alegam que o episódio é um desastre ambiental parecido com o de Chernobyl e que informações estão sendo ocultadas.