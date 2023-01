Mulher entra nua em bueiro para nadar e precisa ser resgatada pela 3ª vez em dois anos

Mãe de Lyndsey Jane Kennedy informou que a filha tem um ‘histórico de uso de drogas, de fazer coisas estranhas e tomar decisões ruins’

Reprodução/Facebook/@DelrayBeachPoliceDepartment e Reprodução/Facebook/@Georgeousinwhite Policia de Delray Beach resgata mulher de dentro de bueiro



Uma mulher, identificada como Lyndsey Jane Kennedy, de 45 anos, precisou ser resgatada pela terceira vez em dois anos de dentro de um bueiro na cidade de Delray Beach, na Flórida. O caso aconteceu no dia 18 de janeiro. Em um comunicado, as autoridades informaram que “policiais e bombeiros receberam uma chamada de alguém possivelmente em perigo enquanto nadava no canal perto do quarteirão 500 do Lindell Boulevard”. O caso foi igual ao que já tinha sido registrado em março e maio de 2021. Quando as autoridades chegaram ao lugar, a mulher ignorou a ajuda. “Ela se recusou a sair e começou a rastejar mais para dentro do cano do bueiro”, informaram. Para conseguirem tirar Kennedy de lá, os bombeiros tiveram que encurrala-lá de ambos os lados do cano de esgoto e puxá-la para fora com ajuda de uma escada. “Bombeiros-paramédicos cuidaram dela no local e a transportaram para o hospital para uma avaliação mais aprofundada”, informou a polícia. Em entrevista cedida a ‘CBS TV’ logo após o primeiro episódio, em março de 2021, a mãe de Kennedy informou que a filha tinha um histórico de uso de drogas, de fazer coisas estranhas e tomar decisões ruins. Ela também informou que a mulher tinha sido internada em um centro de reabilitação, mas tinha fugido e estava desaparecida. A primeira vez que Kennedy foi encontrada, ela estava presa em um bueiro de 2,5 metros e cheia de lixo. Na ocasião, ela só foi alva porque um morador ouviu os gritos de socorro e pediu ajuda.